Während seine alten ÖSV-Kollegen in Nordamerika um Weltcuppunkte kämpften, zeigte Marcel Hirscher in der Heimat ebenfalls flotte Schwünge zwischen den Toren. Der einstige Weltcup-Dominator testete am Samstag auf der Reiteralm auf einem eigens gesteckten Kurs neues Ski-Material.