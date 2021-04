Das Lungauer Skiass ließ sich von einem Unterschenkelbruch nicht aus der Fassung bringen.

Mit ihren "coolen" Leki-Krücken und dem Stirnband von "Kopfsponsor" Obertauern kam dieser Tage die 20-jährige Lisa Grill in die Redaktion der Lungauer Nachrichten, um über Skikarriere, schweren Sturz, großartige sportliche Saison und Ziele zu sprechen - und das eine oder andere Detail abseits von Skipiste und Reha zu verraten. Die Lungauerin vom USV Mariapfarr-Weißpriach besucht die höhere Ski-Hotelfachschule in Bad Hofgastein und steht vor der Matura. In der abgelaufenen Saison gewann sie vorzeitig die Abfahrtswertung im alpinen Europacup und sicherte ...