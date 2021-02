Der WM-Gastgeber von 2025 springt wieder einmal als Ersatzort ein und ist in der ersten März-Woche Schauplatz von zwei Abfahrten und einem Super-G der Herren.

Nach dem Dreikönigsspringen in Bischofshofen, dem Snowboardklassiker in Gastein und dem Slalom-Triple der Damen und Herren in Flachau wird Salzburg in diesem Winter unverhofft Schauplatz eines weiteren Wintersport-Höhepunkts im Weltcup. Saalbach übernimmt die Herren-Skirennen von Kvitfjell und Wengen, womit im WM-Ort von 2025 von 5. bis 7. März zwei Abfahrten und ein Super G steigen. "Am Freitag kam die Anfrage, ob wir die Kvitfjell-Rennen übernehmen, am Samstag wurde dann noch für die Wengen-Abfahrt angefragt. Wir haben keine Sekunde gezögert", sagt ...