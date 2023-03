Salzburger Duo trennt nur noch ein Rennen vom Skiweltcup

Salzburgs Weltcup-Mini-Team könnte Zuwachs erhalten. Stefan Rieser und Sabrina Maier fahren beim Europacupfinale um ein Ticket für 2023/24.

Stefan Brennsteiner hat am Samstag beim Weltcupfinale in Soldeu die letzte Chance, sonst beendet Salzburg die Saison ohne einen einzigen Podestplatz. Der Riesentorlaufspezialist und Mirjam Puchner, die wie bei der WM einige vierte Plätze einfuhren, waren neben dem weiterhin verletzungsgeplagten Roland Leitinger in diesem Winter Salzburgs einzige Vertreter mit einem Fixplatz im Weltcup. Das kann und soll sich 2023/24 ändern - bereits am Freitag.