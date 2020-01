Im ersten Rennen noch Zweiter trug sich der Dorfgasteiner Stefan Rieser im zweiten Super-G des prestigeträchtigen FIS-Rennens in die Siegerliste ein.

Ein Weltcup erfahrener Österreicher und ein Lokalmatador haben sich in die Siegerliste des Radstädter Stadtwappens eingetragen. Der Niederösterreicher Christoph Krenn gewann am Montag den ersten Super-G des prestigeträchtigen FIS-Rennens in 1:29,53 Minuten 0,28 Sekunden vor dem Dorfgasteiner Stefan Rieser und dem Tiroler Clemens Nocker (+0,48). Ím zweiten Rennen revanchierte sich Rieser mit Tagesbestzeit von 1:27,30 Minuten und verwies Krenn um 15 Hundertstel auf Rang zwei. Das Podest komplettierte Gregor Sulzer (OÖ). Philipp Lackner aus Flachau wurde Sechster und Fünfter.

"Es gab nur acht Ausfälle und keine Verletzten. Piste und Wetter waren ein Traum. So konnte man sogar mit der letzten Nummer, 98 Fahrer waren am Start, noch Bestzeit fahren", freute sich OK-Chef German Bauregger, dass die Mühen des Skiclubs Radstadt belohnt wurden. Insgesamt waren 3,5 Kilometer Fangzaun montiert worden. Von den guten Bedingungen profitierte nicht nur der Nachwuchs bei den Landescuprennen am Wochenende zuvor, sondern auch Conny Hütter. Die Steirerin, die nach einem Kreuzbandriss an ihrem Comeback arbeitet, wagte sich in Radstadt als Vorläuferin erstmals wieder rennmäßig auf die Piste.

Nur dass nicht mehr ÖSV-Athleten die Möglichkeiten nutzten, verwunderte Bauregger. "Für Leute, die am kommenden Weltcup-Wochenende in Kitzbühel nur den Super-G fahren, wäre das die perfekte Vorbereitung."