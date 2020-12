Roland Leitinger und Stefan Brennsteiner fahren Erwartungen und Selbstvertrauen im Skiweltcup noch hinterher. Schon am Montag bietet sich in Santa Caterina aber die nächste Chance auf den erhofften Befreiungsschlag.

Salzburgs Riesentorlaufspezialisten waren mit hohen Erwartungen in den Skiweltcup gestartet. Wenngleich erst zwei von zehn Saisonrennen absolviert sind, so fahren Roland Leitinger und Stefan Brennsteiner ihren Ansprüchen noch hinterher. Vor allem Leitinger stand am Samstag in Santa Caterina die Enttäuschung über Platz 26 und 3,45 Sekunden Rückstand ins Gesicht geschrieben.

"Ich weiß nicht, was ich sagen soll, und weiß nicht, warum es nicht läuft. Ich weiß nur, dass es nicht schnell ist", rätselte der 29-Jährige aus St. Martin/Pinzgau ...