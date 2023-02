Geteilte Freude bei Salzburgs erfolgreichen Skispringern

Chiara Kreuzer bejubelte in Hinzenbach ihren ersten Weltcupsieg seit drei Jahren mit Eva Pinkelnig. Stefan Kraft landete zwei Mal auf dem Stockerl − im neuen Teambewerb mit Daniel Tschofenig.

Endlich wieder ganz oben. Skispringerin Chiara Kreuzer standen nach dem abschließenden Bewerb am Samstag beim Heim-Weltcup in Hinzenbach vor Freude und Rührung die Tränen in den Augen. Mit Sprüngen auf 89 und 88,5 Meter hatte sie eine für sie ewig scheinende Durststrecke beendet. Es war ihr erster Sieg bei einem Weltcupspringen seit drei Jahren. Damals hatte die jetzt 25-jährige Salzburgerin noch als Chiara Hölzl zwei Mal in Hinzenbach gewonnen. Insgesamt hält sie nun bei sieben Weltcupsiegen.

"Ich habe gewusst, dass etwas Großes möglich ist, wenn alles zusammenpasst", sagte Kreuzer. "Dennoch kommt der Sieg unverhofft und ist vor den eigenen Fans extrem schön. Es war heute unglaublich knapp und ich bin so happy, dass ich mit Eva am Ende ganz oben stehen durfte. Dieses Gefühl ist wunderschön."

Schon bei ihrem letzten Sieg in Hinzenbach hatte sie mit Eva Pinkelnig das Podest geteilt. Die Vorarlbergerin ist mittlerweile zu Österreichs Nummer eins aufgestiegen und führt auch den Weltcup souverän an. "Der zweite Platz ist heute noch schöner, weil Chiara gewonnen hat. Ich kann ihr zu ihrer Leistung nur gratulieren, sie hat es sich absolut verdient", freute sich die 34-Jährige, die im ersten Bewerb noch ganz oben auf dem Stockerl stand, mit ihrer Teamkollegin − und ergänzte mit einem Augenzwinkern: "Chiara hätte es ruhig nicht so spannend machen müssen."

Denn am Ende trennten die beiden Österreicherinnen nur 0,1 Punkte, die drittplatzierte Japanerin Nozomi Maruyama lag 0,8 Punkte hinter Kreuzer. Zur Halbzeit hatte noch die Deutsche Katharina Althaus geführt. Pinkelnigs erste Verfolgerin im Gesamtweltcup verpatzte aber ihren zweiten Sprung und musste sich mit Rang sechs zufrieden geben.

In der kommenden Woche geht es mit zwei Weltcupspringen im rumänischen Rasnov weiter. Kreuzer wird bei der Generalprobe für die nordische Ski-WM in Planica allerdings nicht mit dabei sein. "Ich werde mir eine Pause gönnen, daheim noch ein paar Tage trainieren und dann mit voller Vorfreude zur WM anreisen", erklärte die Salzburgerin.

Eine weite Heimreise steht Stefan Kraft bevor. Er weilte am Wochenende mit seinen Skisprungkollegen in Lake Placid im US-Bundesstaat New York. Beim Auftaktspringen am Samstag hatte der Salzburger Pech mit den Windbedingungen, kam im ersten Durchgang nur auf Rang 19 und machte mit seinem zweiten Sprung zumindest drei Plätze gut. "Es ärgert mich schon brutal, weil ich sehr gut zurechtgekommen bin auf der Schanze", meinte Kraft enttäuscht. Groß war die Freude hingegen bei Daniel Tschofenig, der hinter dem deutschen Sieger Andreas Wellinger und dem zur Halbzeit führenden Japaner Ryoyu Kobayashi seinen ersten Podestplatz feierte.

Im Teambewerb jubelte Kraft dann gemeinsam mit dem Kärntner. Das ÖSV-Duo musste sich nur den Polen Piotr Żyła und Dawid Kubacki geschlagen geben. "Das war eine super Werbung für unseren Sport", zeigte sich Kraft vom neuen Bewerb angetan. Im zweiten Einzelspringen am Sonntag landete der Salzburger als Dritter hinter dem siegreichen Norweger Halvor Granerud und Wellinger erneut auf dem Podest.