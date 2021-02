Österreichs nordische Kombinierer haben am Donnerstag bei der Junioren-WM in Lahti groß aufgezeigt. Johannes Lamparter gewann den Sprungbewerb und lief in der Loipe mit Bestzeit zum Sieg. Für den Tiroler war es bereits die siebte Medaille bei einer Junioren-WM, vier davon glänzen in Gold. Der Pfarrwerfner Stefan Rettenegger ging nach starkem Springen als Fünfter in den 10-Kilometer-Langlaufbewerb. Bereits nach halber Strecke hatte sich der 19-Jährige auf Rang drei vorgekämpft. Der zweitplatzierte Franzose Matteo Baud war letztlich aber trotz eines starken ...