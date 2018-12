Die besten Skibergsteiger Österreichs starten beim "Glemmermoasta".

Eigentlich ist der "Glemmermoasta" vor zwei Jahren als inoffizielle Skibergsteig-Meisterschaft der Glemmtaler Orte Viehhofen, Saalbach-Hinterglemm und Maishofen aus der Taufe gehoben worden. Bei der heute, Samstag, ausgetragenen dritten Auflage platzt das Starterfeld allerdings aus allen Nähten. Denn heuer geht es in Saalbach nicht nur um Wanderpokale für die besten Glemmtaler, sondern auch um Startplätze für den Weltcup Mitte Jänner auf der Schanzenanlage in Bischofshofen.

"Diesmal haben wir wirklich ein hervorragendes Starterfeld, in dem sich Hobbysportler mit den besten Skibergsteigern Österreichs messen können", freut sich Organisator Peter Gruber auf ein hochkarätiges Rennen. So hat etwa fast das gesamte österreichische Nationalteam sein Kommen angekündigt. Allerdings fehlen ausgerechnet zwei der stärksten Salzburger. Polizistin Michaela Eßl muss Dienst schieben, Jakob Herrmann hat Sponsorverpflichtungen.

"Sonst sind die besten Salzburger allesamt bei uns am Start", betont Veranstalter Gruber, der heuer selbst auf ein Antreten verzichtet: "Ich wäre gerne wieder dabei gewesen, aber bei all der Arbeit in der Organisation geht sich das einfach nicht aus."

Dass das Rennen heuer so gefragt ist, liegt nicht nur an den Startplätzen für die "Erztrophy", die als Siegprämie winken. "Anfang Dezember hätten hier schon die Österreichischen Meisterschaften im Individual stattfinden sollen. Aber da wir damals wegen der Schneelage nicht abseits der Skipiste fahren konnten, haben wir das Rennen in den Februar verschoben", erklärt Gruber Beim "Glemmermoasta" erfolgt die Abfahrt nun wie geplant unter dem 6er-Sessellift Schönleiten. "Damit ist das Rennen eine super Möglichkeit, die ÖM-Strecke kennenzulernen."