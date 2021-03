Routinier Jakob Herrmann ging bei der Weltmeisterschaft im Skibergsteigen in Andorra leer aus. Umso mehr freute sich der Werfenwenger über die Medaillen von Österreichs Talenten.

Mit vier Mal Gold und ein Mal Bronze haben Österreichs Skibergsteiger bei der Weltmeisterschaft in Andorra groß abgeräumt. Die Medaillen holten jedoch nicht die heimischen Routiniers, sondern der starke Nachwuchs. Auch der Salzburger Topläufer Jakob Herrmann ging leer aus.

"Für mich ist die WM schon ein wenig enttäuschend verlaufen, dafür freue ich mich umso mehr, dass sich unsere junge Garde so stark präsentiert hat", erklärt der 33-jährige Werfenwenger. Gleich zwei Mal lachte Paul Verbnjak ganz oben vom Siegertreppchen. Der 19-jährige Kärntner gewann erst den U20-Bewerb im Vertical und schlug zum Abschluss der Titelkämpfe auch noch im Individual zu. U18-Athlet Nils Oberauer mischte nach Gold im Vertical auch im Individual lang im Kampf um den Sieg mit, musste sich aber schließlich hinter zwei Schweizern mit Bronze begnügen. Den dritten Titel für Österreich holte der Steirer Julian Tritscher im Sprint.

Jakob Herrmann hatte in Andorra nur in der Staffel einen Medaillengewinn vor Augen. Nach starken Leistungen von Daniel Zugg und Daniel Ganahl übernahm der Salzburger auf Platz drei liegend. "Die Schweizer waren aber dicht hinter uns. Dann habe ich einfach versucht, mich richtig zu quälen, keine Fehler zu machen und Platz vier zu halten", erinnert sich Herrmann. Auch Schlussläufer Hoffmann konnte die Medaillenränge nicht mehr erfolgreich attackieren. Am Ende fehlte den viertplatzierten Österreichern mehr als eine Minute zum Sprung aufs Stockerl.

In den Einzelrennen musste sich Herrmann mit den Plätzen 13 (Vertical) und zehn (Individual) begnügen. "Bei beiden Starts hätte ich mir mehr erhofft. Vor allem im Individual. Aber wegen der schlechten Sicht und dem Mangel an Schnee haben die Veranstalter die Strecke verkürzt und vereinfacht, da habe ich meine Stärken nicht voll ausspielen können", erklärt der Salzburger. Bessere Bedingungen erhofft er sich nun am Freitag bei der Team-WM in Arêches-Beaufort.