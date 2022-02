Skibergsteiger vermissen bei der EM den Schnee

Die Salzburger Jakob Herrmann, Sarah Dreier und Hannes Lohfeyer starten am Donnerstag in die erste Medaillenentscheidung. Nur der dramatische Schneemangel in Spanien trübt die Vorfreude.

SN/skimostats Jakob Herrmann war im Weltcup zuletzt stark.

Am Mittwoch wird mit dem Sprintbewerb die Europameisterschaft der Skibergsteiger im spanischen Boi Taüll eröffnet. Drei Salzburger sind Teil des ÖSV-Aufgebots: Der Werfenwenger Jakob Herrmann, die Neukirchnerin Sarah Dreier und U20-Junior Hannes Lohfeyer aus Lofer greifen erstmals im Vertical am Donnerstag in die Medaillenentscheidung ein. Das Trio bestreitet zudem am Samstag das Individualrennen, zumindest Dreier tags darauf auch die Staffel. "Ich fühle mich sehr gut und freue mich schon sehr", sagt der 34-jährige Herrmann, der beim Saisonhöhepunkt schaffen will, was bei drei elften Plätzen im Weltcup zuletzt knapp misslang. "Mein Ziel ist zumindest ein Top-10-Platz. Die Top 5 wären natürlich genial", erklärt der Individualspezialist. Die Anstiege und Abfahrten müssen der Pongauer und seine Kollegen aber wohl meist auf der Piste bewältigen. Denn nur sie ist bis auf knapp 3000 Meter inmitten der Pyrenäen aktuell mit Schnee bedeckt. "Schade, da ich technisch anspruchsvolle und längere Rennen bevorzuge", sagt Herrmann.