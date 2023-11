Skibergsteigerclub Altenmarkt will das Team ausbauen

Der Skibergsteigerclub Altenmarkt steht vor der zweiten Saison seiner Vereinsgeschichte. Nach dem ersten Erfolg im Vorjahr will man im kommenden Winter das Team aus jungen Talenten weiter ausbauen und diese an den Weltcup heranführen.

Die 14-jährige Valentina Walchhofer ist die erste Athletin, die für den 2022 neu gegründeten Skibergsteigerclub (SBC) in Altenmarkt startet. "Bei unserer ersten Renn-Teilnahme beim Preberlauf im Lungau holte Valentina im vergangenen Winter gleich den ersten Sieg für unseren Verein", blickt Franz Pfeiler, Teamleader beim SBC, zufrieden zurück. Das Ziel für die kommende Saison ist klar: "Wir wollen unsere Mannschaft weiter ausbauen", stellt Pfeiler klar. "Interessierte, sportliche Jugendliche ab zwölf Jahren können sich jederzeit bei uns melden."

Ausrüstung wird kostenlos gestellt

Das Ziel des Vereins sei es, junge Sportler zu Erfolgen im Weltcup der Skibergsteiger zu führen. Dafür setzt man auf professionelle Trainingsumgebungen und ein erfahrenes Betreuerteam. Vielversprechende Nachwuchstalente bekommen außerdem modernste Ausrüstung kostenlos gestellt. "Das funktioniert dank unserer Unterstützer von Sportart, Atomic und Dynafit", erklärt Pfeiler. Der Teamleader betont auch, dass die geförderten Sportler nicht zwingend Erfahrung im Skibergsteigen haben müssen: "Wichtig ist nur, dass die Freude am Sport da ist. Ob sie Talent für das Skibergsteigen haben, stellt sich dann ohnehin schnell heraus." Valentina Walchhofer sei dafür das beste Beispiel. "Sie kommt eigentlich aus dem Langlauf-Sport."

Gerlinde Kaltenbrunner kommt nach Altenmarkt

Um Berührungsängste mit dem neuen Verein abzubauen, will man beim SBC heuer außerdem auf eine Reihe an Veranstaltungen setzen. "Wir werden einmal pro Monat geführte Skitouren anbieten, an denen jeder teilnehmen kann. Dabei kann man sich freilich auch über unsere Vereinsarbeit informieren", sagt Pfeiler. Außerdem wird Bergsteigerin Gerlinde Kaltenbrunner voraussichtlich im Jänner für einen Vortragsabend nach Altenmarkt kommen. "Sie wird sich dabei speziell an Skibergsteiger richten und über ihre Erfahrungen mit Wettkämpfen, der richtigen Ernährung sowie Mentaltraining und Motivation sprechen", schildert der Teamleader des SBC. Weitere Infos dazu folgen in den nächsten Wochen über die Online-Kanäle des SBC.