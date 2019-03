Nachdem er letztes Jahr bei den Schülern I noch alle vier WM-Titel abgeräumt hatte, ging Michael Moser bei der Skibob-WM am Nasssfeld leer aus. Als 12-Jähriger konnte er seinen körperlichen Rückstand er der neuen Altersklasse Schüler II nicht kompensieren.

Im abschließenden Slalom schnupperte Michael Moser doch noch einmal an einer Medaille. Als Vierter nach dem ersten Durchgang wollte er im zweiten Lauf zumindest den Sprung aufs Treppchen schaffen. Aber der Sohn der Salzburger Skibob-Legende Markus Moser rutschte stattdessen auf Rang fünf zurück und schloss die Heim-WM am Nassfeld ohne Medaillengewinn ab.

Der Papa hatte schon vorausgesehen, dass der Sprung in die neue Altersklasse für den 12-Jährigen schwer werden würde. Dass Michael das Potenzial dazu hat, in die übergroßen Fußstapfen des Vaters zu treten, hatte er aber bereits letztes Jahr mit seinen vier Weltmeistertiteln bei den Schülern I gezeigt. Doch nun musste er sich bei der WM mit bis zu zwei Jahre älteren Talenten messen. Dabei reichte es für ihn in Super G, Slalom und Kombination immerhin zu Rang fünf, im Riesentorlauf wurde er Siebter.

