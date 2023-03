Skiclub-Präsident Urs Tanner: "Der Skisport ist in der Zwickmühle"

Der gebürtige Schweizer Urs Tanner ist Präsident des Salzburger Skiclubs. Er spricht anlässlich der bevorstehenden Kidstrophy in Zauchensee über den städtischen Nachwuchs und wie sich der Skisport verändern muss.

Ende März findet die Kidstrophy in Zauchensee statt. Der Skiclub Salzburg veranstaltet dieses internationale Event.

Der Skiclub Salzburg zählt zu den ältesten Skivereinen Österreichs und wurde am 9. November 1910 gegründet. Seit acht Jahren ist Urs Tanner dessen Präsident. Für ihn muss sich an den Strukturen und der Nachwuchsförderung einiges ändern, damit Österreich im professionellen Skisport auch in Zukunft Erfolge feiern kann.

Ende März findet nach vier Jahren Pause wieder die Kidstrophy in Zauchensee statt. Wie steht es derzeit um den städtischen Nachwuchs?Urs Tanner: Was den Breitensport betrifft, sind wir gut aufgestellt. Für ...