Der Pongauer Skicrosser verpasste das Finale beim ersten Weltcuprennen im schwedischen Idre Fjäll an diesem Wochenende nur knapp.

Salzburgs Skicross-Aushängeschild Adam Kappacher hat am Samstag erneut gezeigt, dass Idre Fjäll ein guter Boden für ihn ist. Der 26-Jährige aus St. Johann, der im schwedischen Wintersportort 2017 und 2019 jeweils Vierter geworden war, landete beim ersten von zwei Weltcuprennen an diesem Wochenende als bester Österreicher an der sechsten Stelle.

Kappacher präsentierte sich auf dem anspruchsvollen Kurs in starker Form und entschied sowohl seinen Achtelfinal- als auch seinen Viertelfinallauf für sich. In der Vorschlussrunde erwischte der Pongauer im Kampf um den Finaleinzug mit Brady Leman ein Element auf der langen Zielgeraden nicht optimal und musste den Kanadier ziehen lassen. Im kleinen Finale lieferten sich Kappacher und Daniel Bohnacker ein enges Duell, das am Ende knapp an den Deutschen ging.



"In den ersten beiden Läufen habe ich alle Elemente wirklich optimal getroffen, was mir im Semifinale gegen Brady Leman nicht mehr ganz so gut gelungen ist. Auch gegen Daniel Bohnacker habe ich auf der Zielgeraden alles versucht, um ihn noch zu überholen, aber er hat seine Position gut verteidigt. Ich fühle mich gut und werde am Sonntag den nächsten Anlauf auf einen Stockerlplatz nehmen", sagte Kappacher.



Der Oberösterreicher Thomas Mayrpeter wurde Zehnter. Der Tiroler Christoph Wahrstötter (20.) und der Oberösterreicher Johannes Rohrweck (21.) wurden in ihrem Achtelfinale jeweils Laufdritter. Der Schweizer Ryan Regez feierte vor Brady Leman und dem Franzosen Francois Place seinen zweiten Saisonsieg nach dem Erfolg Mitte Dezember im Montafon.



Bei den Damen fuhren Andrea Limbacher (10./Oberösterreich) und Katrin Ofner (11./Kärnten) in ihren Viertelfinal-Heats jeweils auf Rang drei. Der Sieg ging an die Schweizerin Fanny Smith vor der schwedischen Lokalmatadorin Sandra Näslund und der Kanadierin Brittany Phelan.

Am Sonntag beginnt das Finale der besten 16 Damen bzw. 32 Herren um 11 Uhr (live in der ORF-TVthek). ORF SPORT+ zeigt das Rennen ab 12.05 Uhr live.

Quelle: SN