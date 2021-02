Auch Frederic Berthold und Tatjana Meklau fuhren beim Europacup-Cross aufs Stockerl.

Adam Kappacher hat am Samstag das erste von zwei Europacuprennen an diesem Wochenende in Crans Montana (SUI) gewonnen! Der St. Johanner setzte sich im großen Finale vor dem Italiener Yanick Gunsch, seinem ÖSV-Teamkollegen Frederic Berthold und dem Schweizer Alex Marro durch. Der Oberösterreicher Daniel Traxler landete als Sechster ebenfalls im Spitzenfeld.

Bei den Damen schaffte die Steirerin Tatjana Meklau als Dritte hinter der französischen Siegerin Mylene Ballet Baz und der Italienerin Jole Galli ebenfalls den Sprung auf das Podest. Die Oberösterreicherin Christina Födermayr belegte als Siegerin des kleinen Finales den fünften Gesamtrang.

Quelle: SN