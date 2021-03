Salzburger gewann im Team mit der Oberösterreicherin Christina Födermayr.

Oliver Vierthaler hat am Samstag bei der Junioren-WM in Krasnojarsk seine zweite Goldmedaille gewonnen. Einen Tag nachdem er sich den Weltmeistertitel im Einzel Junioren-Weltmeister gesichert hatte, setzt sich der 20-jährige Salzburger gemeinsam mit der 19-jährigen Oberösterreicherin Christina Födermayr auch im Mixed-Teambewerb durch. Auf dem Weg zum WM-Titel lieferten die beiden eine beeindruckende Vorstellung ab. Mit Laufsiegen im Viertel- und Semifinale zogen sie in die Medaillenentscheidung ein, wo sie Italien 1 und Russland 2 auf die Plätze zwei und drei verwiesen.

"Wenn mir vor der WM jemand gesagt hätte, dass ich mit zwei Goldmedaillen nach Hause fahre, hätte ich wohl nur den Kopf geschüttelt. Aber für mich hat hier alles perfekt zusammengepasst, dazu habe ich mich auf diesem Kurs sehr wohlgefühlt", erklärte Vierthaler. "Der Sieg im Einzel hat nicht nur meinem Selbstvertrauen sehr gut getan, ich habe heute auch richtig befreit fahren können. Im großen Finale habe ich nur einen knappen Vorsprung herausholen können, aber Chrissie hat das dann perfekt gemacht und ist ihren Konkurrentinnen auf und davon gefahren. Dieser Saisonabschluss war genial - jetzt möchte ich die nächsten Schritte machen und auch im Weltcup Fuß fassen."

Partnerin Födermayr war ebenfalls begeistert. "Meine Devise war: 'Jetzt gibt es im Team nur noch Vollgas'. Und das habe ich dann auch sehr gut umgesetzt. Dafür, dass ich vor dem großen Finale brutal nervös gewesen bin, ist mir eine super Fahrt gelungen. Es ist sehr cool, mit einem so lässigen Partner wie Oli im letzten Rennen der Saison WM-Gold zu gewinnen", betonte die Oberösterreicherin.