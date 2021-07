Fuschler Langläufer setzte sich im Finale gegen den Tiroler Benjamin Moser durch.

Geprägt von Zentimeter- und Hundertstel-Entscheidungen war am Freitag der Supersprint im Rahmen des Sommer-Grand-Prix in Hopfgarten, bei dem sich Österreichs Langlaufelite auf Skirollern maß. Auf der nur 100 m langen Strecke mussten sich die Teilnehmer jeweils in Eins-gegen-eins-Duellen gegen ihre Konkurrenten durchsetzen, ab dem Halbfinale im Best-of-3-Format.

Bei den Herren gewann der Fuschler Lukas Mrkonjic das Finale gegen den Tiroler Benjamin Moser. Der Saalfeldener Bernhard Tritscher musste sich Rang vier begnügen. Im Damenbewerb setzte sich die Niederösterreicherin Magdalena Scherz vor der Steirerin Lisa Unterweger durch. Platz drei sicherte sich Barbara Walchhofer aus Altenmarkt.

In der Nachwuchswertung gewann Samuel Prommegger (USV Großarl) den U16-Bewerb, Anna-Lena Taxer (SC Wagrain) wurde Zweite in der U18. Weitere Bronzemedaillen für Salzburg holten Carina Pölzleitner (USV Thalgau/U18), Helena Weiss (USC Altenmarkt Zauchensee/U16) und Jakob Pölzleitner (USV Thalgau/U20).