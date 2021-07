Radstädterin führte Salzburger Dreifachsieg an. Michael Föttinger Zweiter bei den Herren.

Salzburgs Langläuferinnen haben sich am Samstag beim Skirollerrennen aufs Kitzbüheler Horn im Rahmen des Sommer-Grand-Prix in Topform gezeigt. Nicht zu schlagen war einmal mehr Teresa Stadlober. Die Radstädterin hatte im Ziel mehr als drei Minuten Vorsprung auf Barbara Walchhofer aus Altenmarkt und verteidigte damit souverän ihren Titel. Platz drei sicherte sich überraschend Ex-Olympia-Teilnehmerin Katerina Smutná vom HSV Saalfelden als mit 38 Jahren älteste Starterin im Feld.

Im Herrenbewerb musste sich der Strobler Michael Föttinger nur dem Oberösterreicher Philipp Leodolter geschlagen geben. Bei den Junioren führte Jakob Pölzleitner (USV Thalgau) einen weiteren Salzburger Dreifachsieg an. Erik Engel (USC Altenmarkt Zauchensee) setzte sich im Kampf um Platz zwei gegen seinen Clubkollegen Christoph Wieland durch. In der U16 sicherten sich mit Sieger Samuel Prommegger und Niklas Walcher zwei Talente des USV Großarl die ersten beiden Plätze. Vereinskollege Janne Walcher wurde in der U18 Zweiter. Martina Streleckova vom SK Saalfelden gewann den U18-Bewerb der Damen.