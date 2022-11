Daniel Huber: Von der Schanze auf den Operationstisch

Die Knieverletzung von Daniel Huber wurde in Wisła wieder akut. Ein Eingriff ist unumgänglich - und das Comeback schon im Kopf.

Während seine ÖSV-Teamkollegen und -kolleginnen beim Weltcupauftakt in Wisła mehrfach Grund zum Jubeln hatten, war es für Daniel Huber ein Wochenende zum Vergessen. Der Seekirchner Skispringer verpasste am Samstag bei der Weltpremiere eines Matten-Weltcups als 37. den Einzug in den Finaldurchgang. Dazu wurde seine alte Knieverletzung wieder akut. Huber hatte sich zuletzt einer Therapie unterzogen, um rechtzeitig zum Saisonstart fit zu werden. Doch nach nur wenigen Sprüngen auf der Adam-Malysz-Schanze musste der Teamolympiasieger w. o. geben.

Vor dem Sonntagbewerb in Wisła reiste Huber aus Polen ab. Eine Knorpelabsplitterung im rechten Knie, die dem 29-Jährigen bereits im Sommer eine mehrwöchige Trainingspause abverlangt hatte, mache eine längere Pause unumgänglich, teilte der Skiverband mit.

Noch am Sonntagabend wurde Huber in Innsbruck operiert. "Der Knorpelschaden erfordert jetzt diesen Eingriff. Ich werde meinem Knie die Zeit für den Wiederaufbau geben und dann mit dem notwendigen Vertrauen in meinen Körper den Fokus voll auf die kommenden Highlights richten", sagte der Pechvogel unter den ÖSV-Adlern.

Gleichzeitig zeigte sich Huber kämpferisch - und hat bereits sein Comeback im Kopf: "Der Winter ist dadurch noch lange nicht vorbei für mich."

Besonders bitter ist die Zwangspause für Huber, da er sich vor dem Saisonstart sehr wohl gefühlt hatte. "Ich bin echt happy, wie es mit dem Knie läuft und megazufrieden mit den Fortschritten. Jetzt freue ich mich richtig auf das Skispringen", hatte der Goldmedaillengewinner von Peking 2022 vor zwei Wochen im SN-Interview gemeint. Seine ehrgeizigen Ziele lauteten damals noch: "Der nächste logische Schritt wäre ein Platz unter den Top Ten im Gesamtweltcup. Und natürlich eine WM-Medaille in Planica."

Auf die Gesamtwertung braucht Daniel Huber durch die unfreiwillige Wettkampfpause nicht mehr zu schauen, auf die WM im Februar 2023 aber sehr wohl …