Saalfeldnerin sprang Schanzenrekord. Verpatzter Abschluss für ÖSV-Herren: Nur Schiffner schaffte es ins Finale.

Marita Kramer hat am Samstag nach einem Supersatz auf 141,5 m in Klingenthal den Sommer-Grand-Prix der Skispringerinnen gewonnen. Die in diesem Monat erst 20 Jahre alt werdende Saalfeldnerin segelte nach 128 m im ersten Durchgang im Finale zum Schanzenrekord und ließ damit die führende Slowenin Ursa Bogataj noch fast 18 Punkte hinter sich. Sara Takanashi (JPN) wurde Dritte. Als zweitbeste Österreicherin landete Eva Pinkelnig beim Abschlussevent des Sommer-GP auf Rang sechs, Lisa Eder wurde Elfte.

Erster GP-Sieg für Kramer

"Wenn du einen tollen Sprung hast, realisierst du es sofort nach dem Absprung und das ist das beste Gefühl", freute sich Kramer. "Ich habe im Sommer an meiner Konstanz gearbeitet und versucht, wieder mehr Stabilität in meine Sprünge reinzubekommen. Das heutige Springen hätte gar nicht besser laufen können. Der Sieg macht mich richtig happy. Ich hoffe, dass ich im Winter dort anschließen kann, wo ich in der vergangenen Saison aufgehört habe" Für Kramer war es der erste GP-Sieg. Die Gesamtwertung gewann Bogataj mit 600 Zählern vor Takanashi (320) und Kramer (272).

Jan Hörl Dritter der Gesamtwertung

Bei den Männern kam aus einer ersatzgeschwächten ÖSV-Truppe nur ein Athlet in Durchgang zwei, Markus Schiffner musste sich nach 123,5 und 108,5 m mit dem 30. Rang begnügen. Daniel Huber schaffte es nicht ins Finale, wurde 34. Es gewann nach zweimaliger Höchstweite von 138,0 bzw. 140,0 m der Japaner Ryouy Kobayashi stolze 24,1 Zähler vor Halvor Egner Granerud. Der Norweger sicherte sich damit aber den GP-Gesamtsieg (380 Punkte) vor Dawid Kubacki (POL/242) und Jan Hörl (AUT/225).

Drei ÖSV-Herren disqualifiziert, einer krank

Weltmeister Stefan Kraft, Philipp Aschenwald und ihr Landsmann Mika Schwann waren im Zuge der Qualifikation am Freitag bzw. im Lauf des Bewerbs disqualifiziert worden. Michael Hayböck kam aufgrund von Rückenbeschwerden nicht zum Einsatz, Hörl war wegen eines grippalen Infekts nicht angetreten. Die Weltcup-Saison der Männer beginnt am 20. November in Nisschnij Tagil, dort beginnen eine Woche danach auch die Frauen.

Kraft fühlt sich "um ein ganzes Level besser"

Der Kalender der Frauen wurde kräftig erweitert, inklusive der Olympischen Spiele in Peking stehen 40 Bewerbe auf dem Programm. Am 31. Dezember und 1. Jänner werden in Ljubno in Slowenien Konkurrenzen im K.-o.-Modus ausgetragen, dies soll der Grundstein für eine mit der Vierschanzentournee der Männer vergleichbare Serie sein. Die Männer haben im kommenden Winter gleich 51 Wettkämpfe vor sich.

Kraft geht gerüstet in die letzte Saison-Vorbereitungsphase, nachdem er in der WM-Saison von Rückenbeschwerden beeinträchtigt gewesen ist. "Meine körperliche Fitness ist sicher um ein ganzes Level besser", erklärt der Salzburger. "Der Sieg beim Sommer-GP in Courchevel im August war auch perfekt. Die Vorfreude auf den Winter ist jetzt schon riesig." Die ÖSV-Cheftrainer Andreas Widhölzl (Männer) und Harald Rodlauer (Frauen) waren mit dem Verlauf der Sommer-Wettkämpfe recht zufrieden.