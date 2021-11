Maria Almerin konnte als Vierte ihren Vortageserfolg nicht wiederholen − Vier Österreicherinnen landeten in den Top Ten, sechs in den Top 15 − Chiara Kreuzer wurde Zehnte.

Österreichs Skispringerinnen sind am Samstag beim zweiten Weltcup-Bewerb von Nischni Tagil in Russland ohne Podestplatz geblieben. Die überlegene Vortagessiegerin Sara Marita Kramer war zur Halbzeit Sechste und verbesserte sich mit ihrem zweiten Sprung noch auf Rang vier. Dennoch verlor die Saalfeldnerin ihre Führung im Weltcup an die Slowenin Ema Klinec, die in beiden Durchgängen Bestweite sprang und vor ihrer Landsfrau Ursa Bogataj und der Deutschen Katharina Althaus gewann.

Österreichs Springerinnen landeten allesamt unter den besten 15, vier davon in den Top Ten. Als viertbeste ÖSV-Dame klassierte sich die Schwarzacherin Chiara Kreuzer hinter Jacqueline Seifriedsberger (6.) und Eva Pinkelnig (9.) auf Rang zehn. Lisa Eder vom SK Saalfelden wurde Zwölfte, Daniela Iraschko-Stolz, die am Vortag noch auf Platz drei gelandet war, musste sich mit Rang 15 begnügen.