Marita Kramer und Peter Resinger sprangen auch in den Teambewerben der Junioren-WM in Oberwiesenthal aufs Podest.

Nur die starken slowenischen Herren verhinderten am Samstag das nächste Doppelgold für Österreichs Skisprungtalente bei der nordischen Junioren-WM in Oberwiesenthal. Nachdem die frischgebackene Einzel-Weltmeisterin Marita Kramer aus Maria Alm das Damenteam bereits am Nachmittag zu einem überlegenen Sieg geführt hatte, mussten sich die Herren um den Bad Hofgasteiner Peter Resinger am Abend einzig den Slowenen geschlagen geben.

Nach dem ersten Sprung von Einzel-Weltmeister Resinger lag Österreich noch in Front. Danach zogen die Slowenen jedoch auf und davon. Silber ließen sich Resinger, Josef Ritzer, David Haagen und Marco Wörgötter aber nicht mehr nehmen. Im Kampf gegen Deutschland setzten sie sich mit großen Vorsprung durch.

Bei den Damen war das Titelduell genau umgekehrt verlaufen. Hier lag Österreich nach dem ersten Sprung der Leogangerin Lisa Eder noch auf Platz zwei. Marita Kramer und die beiden Oberösterreicherinnen Julia Mühlbacher und Vanessa Moharitsch sorgten aber für eine komfortable Halbzeitführung, die das Quartett mit seinen zweiten Sprüngen weiter ausbaute. Slowenien musste sich mit Silber, Gastgeber Deutschland mit Bronze begnügen. "Das Team war einfach unglaublich. Wir haben wahnsinnig viel Spaß zusammen gehabt und sind einfach in einen Flow gekommen", jubelte Lisa Eder, die wohl gemeinsam mit Kramer und Resinger am Sonntag auch im Mixed um Gold springt.