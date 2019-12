In Engelberg ist das Salzburger Skisprungtalent Jan Hörl erstmals solo am Stockerl gelandet. Bei der Tournee will er seine Topform bestätigen.

Jan Hörl hat ein aufregendes Jahr hinter sich. Nachdem er 2018 nur im Continental-Cup zum Einsatz gekommen war, sprang der Bischofshofner Anfang 2019 auf der dritten Station der Vierschanzentournee aus der nationalen Gruppe ins Finale und holte in Innsbruck als 29. seine ersten Weltcuppunkte. Knapp zwei Wochen später lachte er schon das erste Mal vom Weltcuppodest, als er mit Stefan Kraft, Daniel Huber und Michael Hayböck im Teambewerb von Zakopane auf Platz zwei landete. Seinen ersten Stockerlplatz als Solospringer eroberte Hörl nun drei Tage vor Weihnachten als Dritter in Engelberg. Damit präsentierte er sich rechtzeitig zur am Samstag in Oberstdorf startenden Vierschanzentournee in Topform. Trainer Harald Diess traut ihm dabei einiges zu.

"Die Vierschanzentournee hat natürlich ihre eigenen Gesetze. Wenn Jan es unter die Top 10 der Gesamtwertung schafft, wäre das ein schöner Erfolg, aber er ist definitiv auch ein Kandidat für einen Podestplatz", ist der Coach vom Potenzial seines Schützlings voll überzeugt. Dabei hatte Hörl die Saisonvorbereitung gar nicht voll mitmachen können, da er erst seine Ausbildung bei der nordischen Kaderschmiede in Eisenerz abschließen und dann auch noch die Grundausbildung beim Bundesheer absolvieren musste. "Wir haben aber gleich gemerkt, dass er dadurch nicht viel hat liegen lassen. In den Trainings war er gleich voll dabei und hat da schon fast ein bisserl dominiert", erzählt Diess. "Und wie er dann beim Auftakt in Wisła mit dem Team gleich auf Platz eins gelandet ist, hat er endgültig gemerkt, dass er heuer voll dabei ist."

Nun heißt es, seine jugendliche Unbekümmertheit in die richtigen Bahnen zu lenken. Denn zu viel zu wollen kann im Skispringen schnell nach hinten losgehen. "Bei uns heißt es, die letzten paar Prozent kommen von selbst, die kannst du nicht erzwingen. Wenn man einen Elfmeter unbedingt genau ins Kreuzeck schießen will, ist die Gefahr auch groß, dass er daneben geht", erläutert Diess.

Hörl selbst gab sich bei der Pressekonferenz am Freitag cool. "Echt lässig, dass ich den dritten Platz in Engelberg geholt habe, aber ich werde sicher nicht nachlassen", versprach der 21-Jährige.