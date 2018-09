Skispringer Daniel Huber ist im Anflug auf die Weltspitze

Daniel Huber ist im Sommer-Grand-Prix Österreichs erfolgreichster Adler.

Der Salzburger Skispringer Daniel Huber hat diesen Sommer gleich für mehrere Premieren gesorgt. Mit seinem zweiten Platz beim Sommer-Grand-Prix in Courchevel (FRA) holte der 25-Jährige aus Seekirchen seinen ersten Podestplatz in der obersten Skisprung-Liga, darüber hinaus bescherte er auch Andreas Felder den ersehnten ersten Stockerlplatz in seiner zweiten Ära als ÖSV-Cheftrainer. Im April war der Tiroler, der diese Funktion bereits von 1995 bis 1997 innehatte, ja auf Heinz Kuttin gefolgt. Und als Achter der Grand-Prix-Gesamtwertung ist Huber bester Österreicher, gemessen an den Ergebnislisten also die neue Nummer eins im ÖSV-Springerteam. Weltmeister Stefan Kraft folgt auf Platz 21, Weltcup-Rekordsieger Gregor Schlierenzauer ist gar nur 52.

Seinen Höhenflug will Daniel, der ältere der beiden Seekirchner Huber-Skisprungbrüder, am kommenden Wochenende beim Heimbewerb in Hinzenbach (OÖ) fortsetzen. "Seit dem Trainingskurs und dem anschließenden Sommer-Grand-Prix in Courchevel geht es bei mir von Sprung zu Sprung immer besser", sagte Huber, der trotzdem noch Luft nach oben sieht: "Wir arbeiten mit den Trainern derzeit an fundamentalen Elementen des Skispringens, haben uns ein völlig neues Sprungbild erarbeitet, und das braucht einfach seine Zeit."

Die achtbaren Ergebnisse im Sommer - neben Platz zwei in Courchevel wurde Huber im japanischen Hakuba Dritter bzw. Sechster und beim Kontinentalcup in Stams ebenfalls Dritter - will der ÖSV-Adler aber nicht überbewerten, auch wenn er momentan "sehr happy" mit seiner Leistungskurve ist: "Zählen tut's im Winter. Jetzt gilt es die nötige Konstanz zu finden, um eine gesamte Weltcupsaison durchziehen zu können." Das erklärte Ziel ist ein Weltcup-Podestplatz.

Auch das wäre eine Premiere für Daniel Huber.