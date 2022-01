Skiweltcup gastiert schon 2023 in Saalbach

Der WM-Ort von 2025 probt diese Woche mit Europacup-Rennen. Schon nächste Saison steigen Abfahrt und Super G im Herrenweltcup.

Die Sonnen-WM von 1991 ist zumindest den älteren Skifans noch in bester Erinnerung. Einen ersten Vorgeschmack, was Saalbach 2025 als Austragungsort zu bieten hat, bekommt man diese Woche beim Europacup. Die erste von zwei Herrenabfahrten ging am Dienstag bei perfekten Bedingungen über die Bühne. Nur heimische Erfolge fehlen bisher noch.

Skiclub-Präsident Bartl Gensbichler berichtet: "Das Wetter und die Piste waren perfekt." Dass dem so bleibt, haben die Organisatoren das Programm komprimiert. Da für Freitag die Wetterprognosen ungünstig sind, ...