SN-Team der Regionalliga-Saison

St. Johann, Austria, Seekirchen und Kuchl dominieren das Team der Saison.

Seit Samstag ist die Unterhaus-Saison 2021/22 Geschichte. Im Team der Saison finden sich die besten Spieler der Westliga und Regionalliga Salzburg wieder.Nico Tezzele: Seit Jahren gehört der Oberösterreicher zu den stärksten Amateur-Goalies und war auch in dieser Saison ein sicherer Rückhalt. Seine letzte Spielzeit in Seekirchen krönte er mit dem Frühjahrstitel in der Regionalliga Salzburg.Thomas Kendlbacher: Der 26-jährige Innenverteidiger ragte aus einem kompakten Team der St. Johanner mit konstant starken Leistungen heraus und entwickelte sich zum Abwehrchef.Matthias Theiner: Seit seinem ...