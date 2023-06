SN-Team der Regionalliga-Saison

Diese Unterhaus-Fußballer ragten in der Saison 2022/23 heraus.

Seit Samstag ist die Unterhaus-Saison 2022/23 Geschichte. Im Team der Saison finden sich die besten Spieler der Westliga und Regionalliga Salzburg wieder.



Kilian Schröcker: Der 21-Jährige zeigte über die gesamte Saison konstant starke Leistungen. Als Lohn winkt ihm ein Vertrag in der 2. Liga.



Patrick Scheibenhofer: In seiner neuen Rolle als Rechtsverteidiger avancierte der Walser zum formstärksten Grünauer.



Matthias Theiner: Auch in dieser Saison zählte der Südtiroler zu den besten Innenverteidigern in der Regionalliga. Im Sommer könnte der Sprung in den Profibereich gelingen.



Branko Ojdanic: Aus einer konstant stark spielenden Bischofshofen-Truppe stach der 32-Jährige Bosnier mit seinen abgeklärten Leistungen heraus.



Lukas Beran: Der Linksverteidiger versäumte wegen eines Kreuzbandrisses zwar die gesamte Herbstsaison. Im Frühjahr hatte Beran aber maßgeblichen Anteil an der erfolgreichen Aufholjagd von St. Johann.



Moritz Eder: Der Sommerneuzugang übernahm in Saalfelden sofort eine tragende Rolle und zählt zu den begehrtesten Talenten in ganz Salzburg.



Marinko Sorda: Die große Show überlasst der Mittelfeldspieler gern seine Kollegen, trotzdem unverzichtbar im Austria-Spiel.



Fabian Büchele: Das Seekirchen-Urgestein glänzte nicht nur sportlich, sondern auch als Anführer.



Bogdan Kuksenko: Mit zwölf Saisontoren und vielen Assists hatte der Ukrainer maßgeblichen Anteil am Erfolg von Bischofshofen.



Viktor Drocic: Der Wiener hinterließ bereits in seiner ersten Saison in Salzburg einen bleibenden Eindruck. Auf 13 Treffer in der Regionalliga Salzburg ließ der Goalgetter zehn Tore in der Westliga folgen. Ein Wechsel in den Profibereich dürfte im Sommer wohl die Folge sein.



Tamas Tandari: Das Saalfelden-Urgestein hat auch mit 35 Jahren noch nicht genug und war von den gegnerischen Abwehrreihen weiter nur schwer zu halten.