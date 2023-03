SN-Umfrage zum Regionalliga-Start: Trainer sehen Bischofshofen und Austria Salzburg als klare Favoriten

Nach einer langen Winterpause startet am kommenden Wochenende die Frühjahrssaison in der Regionalliga Salzburg. Spannung ist garantiert: In den ersten vier Runden geht es bereits um die begehrten Tickets für die überregionale Regionalliga West und das obere Play-off. Viele Vereine zittern vor dem Abstieg in die Salzburger Liga. In den "Salzburger Nachrichten" geben die zwölf Regionalliga-Trainer ihre Tipps für das Frühjahr ab.

Austria Salzburg (links Gavrilo Fonjga) und Bischofshofen (Elias Kircher) sind die großen Gejagten.

Tabellenführer Bischofshofen, Austria Salzburg und Saalfelden duellieren sich in den letzten vier Runden der Regionalliga Salzburg um zwei Tickets für die überregionale Westliga. Die beiden Topplatzierten der Regionalliga Salzburg haben auch die Teilnahme an der Regionalliga West 2023/24 fix in der Tasche. Im oberen Play-off kämpfen fünf Vereine um die zwei verbleibenden Regionalliga-Startplätze für die Saison 2023/24. Die Frühjahrssaison verspricht also Spannung pur. 1. Wer sichert sich die beiden Plätze für die überregionale Westliga im Frühjahr?

2. Welche fünf Teams schaffen den Sprung ins obere Play-off?

3. Welche Vereine sichern sich im oberen Play-off die beiden verbleibenden Plätze für die Regionalliga West 2023/24?

4. Welche SN-Überschrift würde Sie nach der Saison gerne lesen?

5. Soll Salzburg in der Regionalliga in Zukunft mit Tirol und Vorarlberg oder mit Oberösterreich spielen?

Andreas Fötschl (Trainer Bischofshofen)

1. Bischofshofen und Austria Salzburg.

2. Saalfelden, Grünau, Seekirchen, St. Johann und Kuchl.

3. Saalfelden und Grünau.

4. Bischofshofen holt den Landesmeistertitel.

5. Vorarlberg und Tirol.

Christian Schaider (Trainer Austria Salzburg)

1. Austria Salzburg und Bischofshofen.

2. Saalfelden, Seekirchen, St. Johann, Grünau und Anif.

3. Saalfelden und St. Johann.

4. Austria Salzburg ist das Maß aller Dinge in Salzburg.

5. Eine Liga mit Oberösterreich, weil ich mir spannende Spiele erwarten würde und dieses Modell auch für Zuschauer und Sponsoren attraktiv wäre.

Markus Fürstaller (Trainer Saalfelden)

1. Ich hoffe, Bischofshofen und Saalfelden. Leider sind unsere Chancen gering und wir sind auf fremde Hilfe angewiesen.

2. Die Austria oder Saalfelden. Grünau, Seekirchen, Kuchl und St. Johann.

3. Wieder die Austria oder wir. Dahinter wird es spannend. Für mich hat Seekirchen, das im Frühjahr immer stark ist, die besten Chancen.

4. Saalfelden ist verdienter Teilnehmer an der Regionalliga West.

5. Für mich ist die Regionalliga mit Tirol und Vorarlberg die beste Lösung.

Bernhard Kletzl (Trainer Grünau)

1. Bischofshofen und Austria Salzburg.

2. Ich hoffe natürlich, wir. Saalfelden, Seekirchen, St. Johann und Kuchl.

3. Saalfelden hat mit seinem neuen Trainer einen sehr guten Lauf und wird sich ein Ticket für die Regionalliga West 2023/24 sichern. Den zweiten Platz holt sich hoffentlich Grünau. Ich schätze aber auch Seekirchen und St. Johann sehr stark ein.

4. Grünau hat den Aufstieg in die Westliga geschafft.

5. Ganz klar Oberösterreich.

Mario Lapkalo (Trainer Seekirchen)

1. Bischofshofen und Austria Salzburg.

2. Saalfelden, Grünau, Seekirchen, Golling und St. Johann.

3. Nach der Punkteteilung kann alles passieren. In der Favoritenrolle sehe ich Saalfelden und Seekirchen.

4. Seekirchen spielt nächste Saison in der Regionalliga West.

5. Es wäre interessant, gegen andere Teams zu spielen, also bin ich für eine Liga mit Oberösterreich.

Johannes Schützinger (Trainer Golling)

1. Bischofshofen und Saalfelden.

2. Austria, Seekirchen, Grünau, Golling und St. Johann.

3. Austria und Grünau.

4. Golling hat die Erwartungen übertroffen.

5. Beide Modelle haben Für und Wider. Tirol und Vorarlberg aus sportlichen und finanziellen Aspekten.

Ernst Lottermoser (Trainer St. Johann)

1. Bischofshofen und Austria Salzburg.

2. Saalfelden, St. Johann, Grünau, Seekirchen und Golling.

3. Saalfelden und St. Johann.

4. St. Johann hat es doch noch in die Regionalliga geschafft.

5. Eine Liga mit Tirol und Vorarlberg.

Markus Huber (Trainer Anif)

1. Bischofshofen und Austria.

2. Seekirchen, Grünau, Anif, Saalfelden und St. Johann.

3. St. Johann und Anif.

4. Anif spielt nächste Saison in der Regionalliga West.

5. Tirol und Vorarlberg.

Thomas Hofer (Trainer Kuchl)

1. Bischofshofen und Austria Salzburg. Aber Saalfelden hat sicher noch Chancen, eines dieser beiden Teams abzufangen.

2. Austria oder Saalfelden und Seekirchen, Grünau, St. Johann und hoffentlich Kuchl.

3. Die Austria oder Saalfelden werden als Dritter einen großen Vorsprung haben und eines dieser beiden Tickets holen. Dahinter schätze ich St. Johann stark ein.

4. Kuchl verteidigt den Titel im Landescup.

5. Tirol und Vorarlberg.

Roman Wallner (Trainer SAK)

1. Bischofshofen und Austria Salzburg.

2. Saalfelden, Grünau, Seekirchen, St. Johann und ich hoffe, dass der SAK auch dabei sein wird.

3. Saalfelden und Seekirchen.

4. SAK spielte im oberen Play-Off eine gute Rolle.

5. Eine Liga mit Oberösterreich wäre für Salzburg eine gute Sache.

Eidke Wintersteller (Trainer Hallein)

1. Bischofshofen und Austria Salzburg.

2. Saalfelden, Grünau, Seekirchen, St. Johann und Kuchl.

3. Saalfelden und Seekirchen.

4. Hallein verabschiedet sich anständig aus der Regionalliga.

5. Tirol und Vorarlberg.

Arsim Deliu (Trainer Grödig)

1. Bischofshofen und Saalfelden.

2. Austria, Grünau, St. Johann, Kuchl und Seekirchen.

3. Austria und St. Johann.

4. Grödig ist im Aufschwung.

5. Ich bevorzuge die Tradition: Also eine Liga mit Tirol und Vorarlberg. Alle Transfer in der Regionalliga Salzburg