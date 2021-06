19-Jähriger sprach nach 0:4-Niederlage von "einem der schlimmsten Tage in meinem Leben".

Florian Nüßle ist beim zweiten von drei Q-School-Events der World-Snooker-Tour in Sheffield überraschend früh gescheitert. Nachdem er im ersten Turnier noch mit zwei Siegen aufgezeigt hatte, war der in Salzburg lebende Steirer diesmal schon in seinem Auftaktmatch chancenlos. Der 19-Jährige unterlag dem 24-jährigen Engländer Josh Mulholland mit 0:4 und muss nun auf den dritten Q-School-Event hoffen, um sich doch noch seinen Traum von der Spielberechtigung für die Profi-Tour zu erfüllen.

Gegen Mulholland verlor Nüßle den ersten Frame mit 45:59 und wurde danach erst mit 20:65, dann mit 30:82 vom Tisch gefegt. Im vierten Match lag der Österreicher bereits mit 64:1 voran, gab die Führung aber sukzessive aus der Hand. "Das war heute einer der schlimmsten Tage in meinem Leben. Das Spiel kann einfach Dinge mit dir machen, die du deinem ärgsten Feind nicht wünschst. Ich bin jetzt so kurz nach dem Match einfach nur sehr enttäuscht und auch frustriert, aber ich glaube fest daran, dass sich meine harte Arbeit eines Tages auszahlen wird und daran glaube ich bis dieser Tag kommt", erklärte Nüßle auf Facebook.

Im dritten und abschließenden Q-School-Event hat er erneut ein Freilos zum Auftakt. In der zweiten Spielrunde wartet dann am kommenden Donnerstag entweder der Engländer Simon Bedford oder der Waliser David Donovan.