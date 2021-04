19-jähriger SSM-Schüler nahm Routinier Mark King in der zweiten Runde drei Frames ab.

Für Florian Nüßle war bei der Snooker-WM in Sheffield in der zweiten Qualifikationsrunde Endstation. Der 19-jährige Steirer, der Teil des Salzburger Schulsportmodells (SSM) ist, musste sich am Samstag dem englischen Profi Mark King mit 3:6 geschlagen geben. In seinem Auftaktmatch hatte sich Nüßle drei Tage zuvor überraschend gegen den doppelt so alten Engländer Ben Hancorn durchgesetzt.

Gegen King lag der Wahl-Salzburger nach hervorragendem Start sogar mit 2:0 in Front. Dann drehte die ehemalige Nummer 13 der Welt aber auf und ging selbst mit 3:2 in Führung. Im folgenden Frame zeigte Nüßle wieder sein großes Talent und setzte sich gegen den 47-jährigen Routinier sogar in einem minutenlangen Safety-Duell durch. Mehr als der 3:3-Ausgleich war für ihn aber nicht mehr drinnen.

"In diesem Match habe ich wieder sehr viel erlebt. Das Ergebnis ist in dieser Höhe absolut gerechtfertigt" erklärte Nüßle nach dem Spiel. "Mit meiner Leistung hier bin ich eigentlich ganz happy, obwohl ich nie wirklich über einen längeren Zeitraum gut gespielt habe. Diese WM war aber auf alle Fälle wieder ein Schritt nach vorne. Ich sehe, dass mein Spiel von Mal zu Mal besser wird und dass die Ergebnisse besser werden. Das gibt mir sehr viel Zuversicht für die kommenden Wettkämpfe."