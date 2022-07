Nüßles Jagd nach Edelmetall endete auf Platz fünf

Salzburger musste sich im Viertelfinale dem Ägypter Abdelrahman Shahin mit 1:3 geschlagen geben.

Florian Nüßle war mit hohen Zielen in die World Games in Birmingham (USA) gestartet. "Eine Medaille ist in jedem Fall mein Mindestziel. Alles andere wäre eine Enttäuschung", hatte der gebürtige Grazer, der seit seiner Schulzeit im SSM in Salzburg lebt, vor dem Beginn der Spiele selbstbewusst verkündet. Trotz starken Starts konnte er seinen Erwartungen letztlich nicht gerecht werden. Nüßle musste sich im Viertelfinale dem Ägypter Abdelrahman Shahin mit 1:3 geschlagen geben und beendete das Snooker-Turnier damit abseits der Medaillenränge auf Platz fünf. "Diese Niederlage tut wirklich weh", gestand der 20-Jährige enttäuscht.

"Frustrierend und zerfahren"

Sein Erstrundenmatch am Donnerstag gegen den Pan-Amerika-Vizemeister Renat Denkha aus den USA hatte Nüßle noch klar dominiert. Nach knapp über einer Stunde Spielzeit ging er mit einem 3:0-Sieg vom Tisch. Das Viertelfinale lief dagegen ganz und gar nicht nach Wunsch. "Das Match ist bis auf einen Fluke von mir im zweiten Frame, den ich dann mit einem 48er-Break für mich entschieden habe, sehr frustrierend und zerfahren abgelaufen. Ich habe mich nicht so gut wie im ersten Match auf die Bedingungen einstellen können und bin dementsprechend enttäuscht. Meine Safeties und meine Chancen-Verwertung waren einfach nicht gut genug" erklärte der U21-Weltmeister.

Jasmin Ouschan bleibt allein

Da für Pool-Billard-Profi Albin Ouschan ebenfalls bereits im Viertelfinale Endstation war, bleiben die von seiner Schwester Jasmin gewonnene Goldene 2005 in Duisburg und ihre Silberne 2009 in Kaohsiung/Taiwan die einzigen World-Games-Medaillen im Billard für Österreich. Die Kärntnerin hatte in diesem Jahr trotz ihres 9-Ball-Vizeweltmeistertitels keinen Startplatz erhalten.