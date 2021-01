Der St. Johanner Snowboarder verteidigt bei seiner Premiere in Moskau die Weltcupführung. Auch Claudia Riegler gehört in Russland zu den Mitfavoritinnen.

In 20 Saisonen im Weltcup hat Andreas Prommegger alles gewonnen und sehr viel erlebt. Mit 40 betritt der Ausnahme-Snowboarder auf seiner Russland-Reise beim Parallelslalom in Moskau am Samstag (Finale ab 17 Uhr/live ORF Sport+) aber Neuland. Das soll ihn nicht daran hindern, seine Führung im Gesamtweltcup zu verteidigen.

"Ich bin schon sehr gespannt, was mich erwartet", sagt Prommegger vor seinem Debüt. Zwar hat der St. Johanner in Moskau bei fünf Starts auch schon einen Podestplatz eingefahren, allerdings wurden ...