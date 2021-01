Die 47-jährige Snowboarderin gewann einen Europacup-Parallelslalom in Davos und will nach einem Gastein-Déjà-vu ihre starke Form nun auch wieder im Weltcup unter Beweis stellen.

Claudia Riegler hat die rennfreie Zeit im Snowboard-Weltcup für eine Formüberprüfung im Europacup erfolgreich genutzt. Die 47-Jährige aus Flachau gewann den Parallelslalom in Davos vor sechs Schweizerinnen und besiegte dabei im Finale die amtierende Weltmeisterin Julie Zogg. "Ich habe einen perfekten Lauf erwischt. Die Form stimmt", sagte Riegler. Mit dem Selbstvertrauen reist die Weltmeisterin von 2015 nun nach Russland, wo am Samstag in Moskau und eine Woche später in Bannoje insgesamt drei Rennen auf dem Programm stehen.

Riegler hat den harten Abflug beim Einzelrennen in Bad Gastein endgültig weggesteckt. Schon am nächsten Tag beim Heimweltcup hatte sie sich dort an der Seite von Andreas Prommegger mit dem Sieg im Teambewerb eindrucksvoll zurückgemeldet. "In Davos ist es für mich gleich gelaufen wie zuletzt in Gastein. Dort war der Einzelbewerb mit meinem Sturz im Achtelfinale auch zum Vergessen, dafür habe ich am zweiten Tag mit Andi gewonnen", sagte Riegler, die beim ersten Rennen in der Schweiz nach zwei Fehlern noch die Final-Qualifikation der besten 16 verpasst hatte.