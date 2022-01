Claudia Riegler und Andreas Prommegger fiebern dem Nachtslalom am Dienstag in Gastein entgegen. Olympia spielt noch keine Rolle.

Claudia Riegler und Andreas Prommegger sind mit jeweils mehr als 30 Teilnahmen beide Rekordstarter und fuhren beim Heimrennen in Gastein zudem die meisten Podestplätze ein. "Jetzt war ich doch schon ein paar Mal da. Aber wenn das Flutlicht die Bucheben erleuchtet, dann ist das jedes Mal wieder ein ganz spezielles Gefühl, das ich so aus dem Weltcup nicht kenne", sagte Prommegger am Montagnachmittag, als sich der Lokalmatador mit dem ÖSV-Team noch einmal ein Bild vom Rennhang machte.

Seit ...