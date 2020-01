Snowboard-Ass Andreas Prommegger carvt weiter von Erfolg zu Erfolg. Nach seinem 20. Weltcupsieg am Samstag feierte der Pongauer tags darauf seinen 51. Podestplatz. Dabei soll es nicht bleiben.

Andreas Prommegger wird nicht müde. Das hat der 39-jährige Snowboard-Altmeister aus St. Johann am Wochenende zum wiederholten Male eindrucksvoll bewiesen. Der Pongauer feierte beim Parallelslalom im italienischen Piancavallo am Samstag nicht nur seinen 20. Weltcupsieg, sondern landete dabei zum 50. Mal auf dem Podest. Lang ruhte sich Prommeger aber nicht auf dem doppelten Jubiläum aus. An der Seite von Claudia Riegler (im Einzel Zehnte) legte der zweifache Weltmeister tags darauf mit dem dritten Platz im Mixed-Teambewerb nach.

"Ein geniales Wochenende. Zuletzt habe ich etwas gehadert, aber jetzt ist das Glück zurückgekommen", sagt Prommegger, der es nicht bei den nun 51 Podestplätzen belassen will. "Das ist jetzt natürlich nicht mehr so eine schöne Zahl. Aber dann strebe ich halt die 60 an." Ist eine Fortsetzung der Erfolgskarriere über die Saison hinaus also schon fix? "Nein, denn in unserem Sport lässt sich nichts planen. Es spricht aber nichts dagegen. Ich habe weiterhin Freude daran", versichert der Pongauer.

Im Parallelslalom-Finale hatte er am Samstag einen italienischen Heimsieg von Roland Fischnaller verhindert. Mit dem zweiten Saisonsieg übernahm er vor dem Südtiroler auch die Führung im Disziplinen-Weltcup. Die Kristallkugel im Parallelslalom fehlt Prommegger noch in der imposanten Sammlung. "Wir haben aber erst Halbzeit. Es sind noch viele Punkte zu vergeben", bleibt der Routinier am Boden.

Den Erwartungen wurde er auch am Sonntag gerecht. Das als Nummer drei gesetzte Duo Riegler/Prommegger zog mühelos ins Halbfinale ein. Dort war gegen Daniele Bagozza und Nadya Ochner Schluss. Im Duell um Bronze siegte man klar. "Mit Claudia Dritter zu werden ist der perfekte Abschluss." Des genialen Wochenendes, wohlgemerkt.

Quelle: SN