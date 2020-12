Trotz einer nicht optimalen Vorbereitung freut sich der Parade-Boarder auf den Weltcupwinter.

Während der Wintersport beinahe zur Gänze bereits Fahrt aufgenommen hat, starten nun auch die Raceboarder in die Weltcupsaison. Im tief winterlichen Cortina d'Ampezzo steht am Samstag (16.55/live ORF Sport+) ein Parallel-Riesentorlauf als erste Standortbestimmung auf dem Programm. Andreas Prommegger führt ein zehnköpfiges Männer-Aufgebot an.

Am 11. Jänner 1997 feierte der St. Johanner sein Debüt im Weltcup, am Samstag steht er zum 257. Mal am Start. 44 Mal stand Prommegger auf dem Podest, 19 Mal davon ganz oben. Drei große und zwei kleine Kristallkugeln zieren neben zwei WM-Goldmedaillen seine erfolgreiche Karriere. Deren Ende freilich absehbar, aber weiterhin nicht definiert ist. "Fix ist, dass ich diese Saison in Angriff nehme. Ich kann mir durchaus auch vorstellen, dass ich nächsten Winter (Olympia 2022) dabei bin und mich dann zusammen mit Claudia (Riegler) verabschiede. Aber ich will nichts ausschließen und lasse alles auf mich zukommen. Jetzt zählt nur das erste Rennen und das wird interessant", sagt der 40-Jährige.

Prommegger erwartet wegen der Neuschneemassen gleich zum Start ein tückisches Rennen. "Wir haben natürlich nie bei diesen Bedingungen trainiert." Er zählt dabei vor allem auf seine Erfahrung, denn Training war bei ihm zuletzt nur eingeschränkt möglich. "Ich habe mit dem Rücken und dem Patellaspitzensyndrom meine Problemchen, mit denen ich das Trainingspensum dosieren muss", sagt der zweifache Familienvater und Polizeisportler.

Dass er auch im fortgeschrittenen Leistungssport-Alter zum Favoritenkreis gehört, bewies Prommegger vergangene Saison mit dem Gewinn der Slalom-Gesamtwertung. Dass in diesem Winter sein Heimrennen in Bad Gastein wegen der Coronapandemie ausfällt, sei schade. "Ein Weltcupwinter ohne Gastein ist fast unvorstellbar, aber das muss man so hinnehmen." Da die in China abgesagte WM nach Österreich verlegt werden könnte, winkt dennoch ein Saisonhöhepunkt in der Heimat.

Während das ÖSV-Herrenteam mehrere Sieganwärter stellt, starten bei den Frauen nur Daniela Ulbing und Riegler in die Saison. Julia Dujmovits und Sabine Schöffmann fallen nach Trainingsstürzen für Cortina und Carezza (17. Dezember) aus. Auch Riegler hatte eine Schrecksekunde zu verdauen, meldet sich trotz leichter Schulterverletzung aber bereit. "Ob es mich beim Start einschränkt, werden wir erst sehen. Aber es wird jeden Tag besser. Es kann losgehen", sagt die Flachauerin.