Snowboard-Talent Anna Galler lässt den Papa zittern

Die 18-jährige Radstädterin etabliert sich im Weltcup. Der spektakuläre Cross-Kurs auf der Reiteralm brachte ÖSV-Sportdirektor und Vater Christian Galler aber ins Schwitzen.

Spektakulär und erfolgversprechend war der Start in den Ski- und Snowboardcross-Weltcup auf der Reiteralm. Angeführt von Weltcup-Titelverteidiger und Vizeweltmeister Alessandro Hämmerle qualifizierten sich neun ÖSV-Boarder, so viele wie noch nie, für das Finale am Donnerstag. Knapp nicht in den K.-o.-Bewerb schaffte es Anna-Maria Galler. Die 18-jährige Radstädterin fuhr beim dritten Weltcupstart als 18. aber ihr bisher bestes Ergebnis ein. Sehr zur Freude von ÖSV-Sportdirektor Christian Galler, der dennoch angespannte Minuten erlebte. "Das ist der schnellste Kurs im gesamten Weltcup mit ...