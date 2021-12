Salzburgs Parade-Snowboarder starten am Wochenende in ihre womöglich letzte Saison. Wie Andreas Prommegger die schwierigste Phase seines Lebens erfahren hat und warum Claudia Riegler schon in Russland an die Olympischen Spiele erinnert wird.

Als "großer Anwärter auf den Gesamtweltcup und olympisches Edelmetall", wie die FIS ankündigt, nimmt Snowboarder Andreas Prommegger seine 18. Saison in Angriff. Im russischen Bannoye erfolgt mit einem Riesentorlauf am Samstag (Finale 9.00 Uhr) und Slalom am Sonntag (8.30/jeweils live ORF Sport+) für den St. Johanner der Weltcupauftakt. Ebenso für Claudia Riegler. Ob es in ihren langen und erfolgreichen Karrieren der letzte Rennwinter sein wird, lassen die Routiniers noch offen. "Ich habe vor Pyeongchang 2018 gesagt, dass das ...