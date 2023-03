Florian Schnetzers Siegeszug endete erst im rot-weiß-roten Finale

Trio des Salzburgers gab auf dem Weg ins Endspiel keinen einzigen Satz ab. Mit Sieger Friedl kehrt Schnetzer bald auf Sand zurück.

Beachvolleyballer Florian Schnetzer fühlt sich nicht nur auf Sand, sondern auch auf Schnee wohl. Das beweist er alle Jahre wieder beim Snowvolleyball-Turnier in Wagrain-Kleinarl an der Bergstation Flying Mozart auf 1850 Metern Seehöhe. Drei Mal hat der Salzburger das Event der European Tour bereits gewonnen, vor zwei Jahren sicherte er sich am selben Ort mit Moritz Kindl und Mathias Seiser den Staatsmeistertitel.

Dieses Wochenende sah alles danach aus, als ob er mit seinen beiden Stammpartnern erneut zum Turniersieg eilt. Ohne Satzverlust stürmte das Trio ins Halbfinale, wo man am Sonntag die Italiener Burgmann, Hanni und Seeber zwei Mal mit 15:12 abfertigte. Im Endspiel traf Schnetzer dann auf seine beiden Beach-Trainingspartner Xandi Huber und Felix Friedl, die mit Moritz Nedetzky und Timo Hammarberg das zweite österreichische Team bildeten. Im Finalduell riss dann die Siegesserie mit 13:15 und 11:15. "Leider haben wir da nicht unser bestes Spiel abrufen können. Die Big Points hat alle der Gegner gemacht", erzählte Schnetzer. "Gegen die Kollegen zu verlieren schmerzt natürlich besonders, aber sonst war es wieder ein mega Turnier."

Die Schneesaison ist für den Salzburger damit bereits beendet. Nun geht es zurück auf Sand. In drei Wochen steht in Thailand das nächste Turnier an, bei dem Schnetzer allerdings nicht mit seinem Stammpartner Lorenz Petutschnig, sondern mit Finalgegner Felix Friedl antritt.