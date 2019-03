Florian Schnetzer und Martin Streitfellner sind mit ihren Partnern die große Überraschung des ersten Turniers der Snow Volleyball World Tour in Wagrain. Auf dem Weg ins Halbfinale schalteten sie am Samstag die brasilianische Legenden-Truppe um Hallen-Olympiasieger Giba und Beach-Weltmeister Marcio Araujo aus.

Dass es so gut für sie laufen würde, haben Florian Schnetzer und Martin Streitfellner selbst nicht gedacht. Im Team mit Alexander Huber und Christoph Dressler blieben sie beim Snow-Volleyball-Turnier in Wagrain auch am Samstag unbesiegt und zogen damit souverän ins Halbfinale ein. Dabei hatten die vier die neue Spielart mit drei Mann am Feld (und einem Wechselspieler) noch gar nicht üben können. Ein paar Ballwechsel und taktische Besprechungen kurz vor Turnierstart genügten dem österreichischen Team aber, um nach dem souveränen Gruppensieg auch noch die Startruppe aus Brasilien mit den Volleyball-Legenden Giba und Marcio Araujo sensationell mit 2:0 abzufertigen.

"Wir sind mega happy, wir haben noch nie vor so einem geilen Snow-Volleyball-Publikum gespielt", erklärte Schnetzer nach dem Einzug ins Halbfinale: "Es war echt ein mega Stimmung und dann auch noch gegen Brasilien zu spielen, unter ihnen die weltbesten Volleyballer, und dann auch noch zu gewinnen, das ist ein einmaliges Erlebnis. Wir sind überglücklich und wollen auch auf jeden Fall mehr."

Das zweite österreichische Herrenteam schaffte ebenfalls den Sprung unter die besten vier. Felix Friedl, Arwin Kopschar und Maximilian Trummer besiegten im Viertelfinale die Publikumslieblinge aus Kamerun in zwei Sätzen. Damit hat Österreich schon eine Medaille sicher.

Weniger gut lief es für Österreichs Damenteam. Elisabeth Klopf, Viktoria Mair, Valerie Teufl und Eva Freiberger verpassten den Einzug ins Viertelfinale durch eine eine 1:2-Niederlage im Play-off gegen Schweden.