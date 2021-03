Florian Schnetzer hat sich den ersten Staatsmeistertitel im Snowvolleyball gesichert. Der Unteracher und seine Partner Mathias Seiser und Moritz Kindl präsentierten sich auch beim dritten Turnier in Wagrain-Kleinarl in Folge in bestechender Form und zogen ohne Satzverlust ins Finale ein. Dort hatten sie mit dem Team um den Salzburger Paul Pascariuc nur im ersten Satz größere Mühe, setzten sich schließlich aber souverän mit 17:15, 15:10 durch.