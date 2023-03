Schnetzer zog auf Schnee ohne Satzverlust ins Halbfinale ein

Trio des Salzburgers ist beim Snowvolleyball-Turnier in Wagrain-Kleinarl erneut auf Medaillenkurs.

Moritz Kindl, Florian Schnetzer und Mathias Seiser (v.l.) sind wie im Vorjahr auch heuer am Finaltag noch mit dabei.

Der Salzburger Beachvolleyballer Florian Schnetzer fühlt sich keineswegs nur auf Sand, sondern auch auf Schnee pudelwohl. Mit seinen Partnern Moritz Kindl und Mathias Seiser ist der Unteracher beim Snowvolleyball-Turnier der European-Tour in Wagrain-Kleinarl scheinbar mühelos ins sonntägige Halbfinale eingezogen. Nach Silber 2021 und Bronze im Vorjahr will das Trio heuer am Ende ganz oben auf dem Podest stehen.

Die Zeichen dafür stehen jedenfalls gut. Immerhin war das Trio in seinen bisherigen Matches eine Klasse für sich. Bei ihren Siegen über Frankreich, die Ukraine und die Türkei gaben die Österreicher keinen einzigen Satz ab. Mit etwas mehr Mühe hat sich Austria 2 mit Xandi Huber, Felix Friedl, Moritz Nedetzky und Timo Hammarberg ins Halbfinale gekämpft. Gegen Polen setzte sich das Quartett erst im entscheidenden dritten Satz mit 15:8 durch.

Damit hat Österreich eigentlich schon eine Medaille sicher. Da die beiden heimischen Mannschaften im Halbfinale nicht aufeinandertreffen, ist heuer sogar ein rot-weiß-rotes Endspiel möglich. Bei den Damen hat es hingegen kein österreichisches Team unter die Top 4 geschafft. Für Michaela Wengler, Katharina Mascherbauer und Jana Graf war im Viertelfinale Endstation. Der Finaltag startet um 9.35 Uhr bei der Bergstation "Flying Mozart". Das Endspiel der Herren Teams ist um

für 13.20 Uhr angesetzt.