So funktioniert Fußballtraining im Lockdown

Weil Mannschaftstraining coronabedingt verboten ist, treffen sich die Nachwuchskicker des SV Kuchl virtuell.

Was tun, wenn gemeinsames Fußballtraining nicht erlaubt ist? Die Covid-19-Regelungen dürften das Trainieren noch für längere Zeit unmöglich machen. Derzeit gelten Ausnahmen nur für Teams der Akademien, der Landesausbildungszentren (LAZ) sowie seit weit wenigen Tagen auch für die U11- bis U8-Teams der Bundesligaclubs.

Bei allen anderen ist Erfindungsreichtum gefragt. So wie beim SV Kuchl. Der Club, dessen Kampfmannschaft im Herbst überraschend an die Spitze der Regionalliga Salzburg stürmte, versammelt seinen Nachwuchs regelmäßig zum Online-Training via Zoom-Meeting. So schließt ...