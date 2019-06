So will Kuchl den doppelten Aufstieg schaffen

Nach dem Einzug ins Finale des Intercups und dem souveränen Aufstieg in die 1. Bundesliga plant der TTC Kuchl schon die nächsten Coups.

Auch wenn es für den TTC Kuchl heuer weder in der 2. Tischtennis-Bundesliga noch im Intercup zu Platz eins gereicht hat, war Obmann Hannes Wimmer mit der abgelaufenen Saison mehr als zufrieden. "Im Intercup-Finale haben wir gehofft, ein Spiel gewinnen zu können, geworden sind es dank des starken Auftritts in Velbert mit einem überragenden Mate Moricz sogar drei", erklärt der Kuchler. "In der Bundesliga war der Aufstieg das große Ziel. Dass wir auch das Duell um Platz drei gewonnen haben, war eine schöne Draufgabe."

In der kommenden Saison wollen die Tennengauer bereits den nächsten Schritt machen. Angepeilt werden diesmal gleich zwei Aufstiege. Zum einen soll das Bundesligateam den Sprung aus der unteren Ligahälfte unter die Top-8-Teams schaffen. Zum anderen soll die Landesligamannschaft in die 2. Bundesliga nachrücken. Dafür hat sich Kuchl gleich mit zwei interessanten Neuzugängen verstärkt.

Zur Bundesligatruppe stößt Balázs Fixl. Der Ungar hat bereits in seiner Heimat Erstligaerfahrung getankt und letzte Saison in Österreich die Gruppe B der 2. Bundesliga klar dominiert. Nach Kuchl hat den Routinier sein Landsmann Mate Moricz gelotst. "Sie sind Freunde aus Jugendtagen", verrät Obmann Wimmer, der sich von der so verstärkten Truppe einiges erhofft: "Mit dieser Besetzung sollten wir ganz oben mitspielen können."

Kuchl-Dauerbrenner Attila Halmai wird sich kommende Saison auf das "Projekt Zukunft" konzentrieren, das das Landesligateam in die 2. Bundesliga führen soll. "Dort haben sich unsere Spieler nicht mehr richtig gefordert gefühlt. Jetzt haben sie wieder ein großes Ziel", erläutert Wimmer. Verstärkt wurde das Team dafür mit dem Kärntner Alexander Rems, der schon bislang oft als begehrter Trainingspartner nach Kuchl gereist war.