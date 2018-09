Sogar der Trainer zahlt für das Karate-Turnier mit

Am Freitag früh setzte Georg Rußbacher, Präsident des Salzburger Karate-Landesverbands, die Nachricht an den Weltverband (WKF) ab: Die Austragung des Serie-1-Turniers von 1. bis 3. März 2019 in der Salzburgarena ist finanziell abgesichert. Das Turnier findet statt.

"Die Gratulation kam postwendend und es haben sich auch schon einige Verbände gemeldet. Am Montag beginnt die Arbeit: Unterzeichnung der Verträge und Aufbau eines Teams für die Organisation", berichtete Rußbacher telefonisch auf dem Weg nach Rijeka, wo es dieses Wochenende für die Karateka um die WM-Qualifikation geht.