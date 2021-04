Späte Tore sichern Bergheims Damen 2:0-Heimsieg über Horn

Salzburger Bundesligist bezwang seinen Verfolger im direkten Duell um Platz fünf.

Der FC Bergheim hat am Samstag mit einem 2:0-Heimsieg über Horn Platz fünf in der Fußball-Bundesliga verteidigt. Die Salzburger Damen lieferten sich mit ihren Verfolgerinnen ein heißes Match mit vielen Torchancen, das sie schließlich durch zwei späte Tore für sich entscheiden konnten.

Bergheim musste ohne Kapitänin Julia Kastner antreten, die nach ihrer fünften gelben Karte gesperrt fehlte. Ihr Amt als Spielführerin übernahm deshalb Jana Kofler. In der ersten Halbzeit hatte Horn etliche gute Möglichkeiten, Bergheims Torfrau Michaela Fischer war jedoch nicht zu bezwingen. Aber auch die Gastgeberinnen hätten sich den Führungstreffer verdient gehabt, vor allem da ihnen Schiedsrichter Astl nach einer halben Stunde einen vom ihm bereits gegebenen Elfmeter wieder aberkannte und sich fälschlicherweise auf Freistoß umentschied.

Nach der Pause übernahm Bergheim zunehmend das Kommando, auch wenn Horn immer wieder gefährlich vor Fischers Kasten auftauchte. Der Führungstreffer gelang schließlich Sophia Schirmbrand, die nach einer hohen Flanke den Ball im zweiten Versuch unter die Latte hämmerte (79.). Emelie Kobler zog im Konter kurz vor Anbruch der Nachspielzeit an Horns Torfrau vorbei und traf aus spitzem Winkel ins leere Tor zum 2:0-Endstand.