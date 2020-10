Spannendes Duell um den Sieg beim Bergsprint Red Bull 400 - Lokalmatador lief zu Bronze

800 Athleten bewältigten am Samstag die Paul-Außerleitner-Schanze in Bischofshofen von unten nach oben. Bei der zehnten Auflage des 400 Meter langen Bergsprints lief der Bischofshofner Alexander Brandner-Egger aufs Stockerl.

Der Sieg bei den Männern ging an den Slowaken Jakub Siarnik, der sich in einem extrem spannenden Kampf schlussendlich um drei Sekunden vor dem Vorarlberger Jakob Mayer, Titelverteidiger und Vizeweltmeister von 2018, durchsetzte. Für die 400 Meter lange Strecke mit der extremen Steigung von bis zu 75 Prozent benötigte er 3:22 Minuten. "Das war mein schwerstes Rennen bisher. Die Konkurrenz war wieder unglaublich stark, daher bin ich extrem glücklich, dass ich hier beim Jubiläum gewinnen konnte, das bedeutet mir sehr viel", erklärte der Sieger.

SN/red bull/philipp carl riedl Auch Michael Strasser versuchte sich.

Bischofshofner Alexander Brandner-Egger lief zu Bronze

Bronze sicherte sich wie im Vorjahr der Lokalmatador Alexander Brandner-Egger (3:27,59 Minuten). Auch Extremradfahrer Michael Strasser wagte sich erstmals an den Start von Red Bull 400. "Es war mir klar, dass ich im Finale dann nichts mehr zu melden habe. Das Tempo, das ich hier fünf Minuten halte, könnte ich eine Stunde laufen, aber auf keinen Fall zwei Sekunden schneller. Aber es war eine super Erfahrung für mich", freut sich der Niederösterreicher über den 28. Platz bei seiner Red Bull 400 Premiere.

SN/red bull/nina baumgartner Schnellste Dame: Kristina Nec Lapinova.

Auch im Damenbewerb ging Medaille an Österreich

Bei den Damen sicherte sich in Abwesenheit der Vorjahressiegerin und Weltmeisterin von 2018, Andrea Mayr, mit der Slowakin Kristina Nec Lapinova eine der Favoritinnen den begehrten Titel. Die 36-jährige hatte die Schanze in Bischofshofen am besten im Griff und setzte sich mit einer beeindruckenden Leistung und einer Zeit von 4:32 Minuten vor ihren Konkurrentinnen durch. "Ich habe wirklich in letzter Sekunde entschieden, dass ich teilnehme. Daher bin ich auch gar nicht mit so großen Erwartungen ins Rennen gegangen. Aber ich bin so glücklich, da ich meinen Sieg so gar nicht erwartet habe", freut sich die Siegerin über die Goldmedaille. Auf Platz zwei folgte ihre Landsfrau Katarina Lovrantova. Die Niederösterreicherin Kerstin Quirchmayr erreichte als drittschnellste Dame das Ziel am oberen Ende der Schanze.

SN/red bull/nina baumgartner Die Feuerwehrleute aus Rutzenmoos waren top.

Feuerwehr aus Rutzenmoos nicht zu schlagen

Bei den Staffelbewerben bewiesen rund 35 teilnehmende Staffeln neben Kampf-, auch außergewöhnlichen Teamgeist und stürmten in 4x100 Metern die Finalschanze der Vierschanzentournee. Auf das oberste Treppchen der Männerstaffelwertung schaffte es die Staffel der FF Rutzenmoos. Spannung pur boten die Läufe der mittlerweile legendären Feuerwehrstaffeln. Denn auch hier entschied die Weltmeisterstaffel von 2018, die FF Rutzenmoos, das Rennen vor den Vorjahressiegern, den Männern der FF Hinterschiffl 1, für sich. "Es ist wirklich unglaublich. Wir haben uns jetzt ein halbes Jahr intensiv auf Red Bull 400 vorbereitet, und dass unser Ziel, beide Medaillen beim Jubiläum zu holen, gelungen ist, war auch alle Mühen wert. Denn es war richtig hart, beide Rennen zu machen", zeigten sich die Männer der FF Rutzenmoos begeistert von ihrem Double.

SN/red bull/philipp carl riedl Volle Action bei der Staffel.

Quelle: SN