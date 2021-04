Salzburger Speedskifahrer hat nach einer Blitzsaison noch große Ziele.

Für Österreichs kleines Speedskiing-Team ist die Saison heuer blitzschnell zu Ende gegangen. Der Saisonauftakt Ende Jänner im französischen Gavarnie-Gèdre scheiterte am Wetter. Nach starkem Schneefall wurden Lawinen gesprengt, wobei eine auf die Speedski-Strecke abbog und diese teils verwüstete. Drei weitere Weltcup-Stationen fielen dem Coronavirus zum Opfer. Somit fanden die drei einzigen Rennen in Idre Fjäll (Schweden) statt. "Eine kompakte Saison ist bei uns ja nicht ungewöhnlich, weil wir alle berufstätig sind, aber heuer war es schon extrem", erklärt der Flachauer Manuel Kramer, der seit 2015 im Weltcup auf Tempojagd geht.

Er selbst hat vergangenes Jahr nach Abschluss seines Studiums an der FH Kuchl beim Pongauer Energie Center angeheuert, was sich bislang gut mit seinem Hobby vereinen lässt. "Ich arbeite da projektbezogen und kann mir da die Zeit ganz gut einteilen", erläutert der 32-Jährige.

Weniger zufrieden war er mit seiner eigenen Leistung bei den drei Rennen in Schweden. "Ich hatte mir schon mehr erwartet als einen zweiten Rang und zwei dritte Plätze. Aber die Situation war heuer allgemein recht schwierig und auch die fehlenden Trainingsläufe haben sich bei mir bemerkbar gemacht", meint Kramer.

Die Lust am schnellen Skifahren hat der Flachauer trotzdem nicht verloren. "Jetzt heißt es, alles neu aufzurollen und zu analysieren. Ich habe noch große Ziele, bin bereits sehr motiviert und freue mich auf das nächste Jahr", betont Kramer. So will der Salzburger endlich die Kristallkugel für den Gesamtsieg gewinnen. Zudem hofft er bei der ins kommende Jahr verschobenen WM nach Silber 2017 und Bronze 2015 auf die erste Goldene. Und auch den aktuellen Speed-Weltrekord von 254,958 km/h hat er weiterhin im Visier.