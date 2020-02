Salzburgs Speedskifahrer Manuel Kramer hat 2019 nur knapp den Gewinn der Kristallkugel verpasst. Nach überstandenem Kreuzbandriss kehrte er mit Podestplätzen in den Weltcup zurück.

Ohne große Erwartungen war Manuel Kramer vergangene Woche zum Speedski-Weltcup im finnischen Salla gereist. "Ich bin davor eigentlich nur ein Mal frei Ski fahren gewesen und habe mir gedacht, ich entscheide einfach vor Ort, ob ich den Start wage", erklärt der 31-jährige Flachauer. Nach zwei guten Trainingsläufen riskierte er dann das Comeback nach dem vor einem halben Jahr erlittenen Kreuzbandriss und landete als Zweiter und Dritter gleich zwei Mal am Podest. "Dabei waren die Bedingungen gar nicht so leicht. Es hat geschneit und die Sicht war auch nicht gut. Umso erfreulicher war, wie knapp ich schon dran war. Im ersten Rennen haben mir nur 0,13 km/h auf Platz eins gefehlt", erzählt Kramer.

Die Liebe zum Speedski hat ihm auch das unglückliche Jahr 2019 nicht ausgetrieben. Erst verpasste er beim Saisonfinale nur knapp den Gewinn der Kristallkugel für den Sieg im Gesamtweltcup, dann zog er sich im Training des Fußballclubs UFC Flachau auch noch einen Kreuzbandriss zu. "Ich habe zwar schon vorher Verletzungen wie einen Bandscheibenvorfall gehabt, das war aber meine erste schwere Knieverletzung. Zum Glück hat es keine Begleitverletzungen gegeben", sagt Kramer. Schon einen Tag später wurde sein Knie bei Dr. Fink in Innsbruck ohne Komplikationen operiert, ein Karriereende stand für ihn deshalb auch nie zur Debatte. "Unsere Saison fängt ja erst relativ spät an. Deshalb habe ich gewusst, dass sich das für mich ausgehen könnte, und alles getan, um rechtzeitig wieder zurückzukommen", erklärt der 31-Jährige, der bis 2014 noch im Alpin-Weltcup unterwegs war. "Als ich dort aufgehört habe, bin ich angesprochen worden, ob ich es nicht mit Speedski probieren möchte. Ich hab's versucht und mir hat es gleich voll getaugt. Es ist ein echt cooler Sport, hier fängt der Spaß erst bei 200 km/h so richtig an", erzählt Kramer.

Neben dem Speedkick überzeugte ihn auch die Möglichkeit, nebenbei ein Studium zu beginnen. "Bei uns haben wir nicht so viele Rennen und auch keinen so straffen Zeitplan. Als ich mich entschieden habe, hatte ich gerade meine Matura nachgemacht. Jetzt studiere ich nebenbei an der FH Salzburg Smart Buildings in Smart Cities. Ich bin im vierten Semester und hoffe, im August fertig zu werden", verrät Kramer.

Die Hoffnung, sich davor noch seine erste Kristallkugel zu sichern, ist nicht sehr groß. "Ich bin ja beim ersten Rennen nicht dabei gewesen. Ohne dass etwas Besonderes passiert, ist es wohl kaum möglich, den Italiener Simone Origone noch einzuholen", meint der Salzburger.

Auch deshalb will er an ein baldiges Karriereende nicht denken. "Es ist ja wie ein Hobby, das einfach richtig Spaß macht. Zudem plane ich ein Speedski-Projekt, über das ich aber noch nichts verraten will", erklärt Kramer.